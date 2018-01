Virgin Tonic : Attention, le réveillon est dangereux pour votre réfrigérateur !

Non, vous n'avez pas mal lu et oui, vous êtes probablement bien réveillés - quoique ça, on ne peut pas en être sûrs. Toujours est-il que vous avez sûrement un réfrigérateur. Et si vous avez reçu vos amis pour célébrer la nouvelle année, alors peut-être que vous avez échappé au pire. Croyez-le ou non, après les fêtes, près de 500 français ont dû changer leur réfrigérateur. Pourquoi ? Parce que les fêtes sont venues à bout du leur.

Quand on reçoit pour le Nouvel An (et même pour Noël, d'ailleurs), on fait les choses bien : nourriture ou alcool, on a toujours peur de manquer. Résultat, on accumule les bouteilles de champagnes et... le réfrigérateur lâche. Que ce soient les bacs ou les étagères, il y a toujours un truc qui casse. Du moins, ce fût le cas pour 500 personnes cette année ! Alors si vous avez joué les hôtes la semaine dernière, on espère sincèrement que votre électroménager s'en est sorti vivant !

