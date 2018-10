Virgin Tonic : Attention, le noms des carburants va changer le 12 octobre !

Pour que toute l'Europe soit sur le même pied d'égalité, une décision majeure a été prise : à compter du 12 octobre prochain, le noms des carburants va changer. De cette façon, tous les pays d'Europe seront alignés les uns sur les autres. Oubliez donc le sans plomb 95 ou le diesel et commencez dès aujourd'hui à apprendre les nouveaux noms afin de ne pas faire d'erreur à la pompe ! "Ainsi, les nouveaux intitulés s’appliqueront dans toute l’Union européenne (UE) et dans sept pays voisins (Islande, Lichtenstein, Norvège, Macédoine, Serbie, Suisse et Turquie)", explique le média 20 minutes.

Selon Le Parisien, "L’objectif est d’aider les citoyens européens à se repérer lorsqu’ils voyagent à l’étranger". Pour identifier votre carburant, il faudra donc se référer à des lettres ainsi qu'à des formes géométriques. "L’essence sera représentée par un cercle, le gazole par un carré et les carburants gazeux par un losange. Le logo sera associé un chiffre indiquant la teneur en éthanol (un biocarburant). Le sans-plomb 98 deviendra l’E5 (5 % d'éthanol) et le sans-plomb 95 deviendra l’E10 (10 % d'Ethanol)". Si vous roulez au diesel, sachez que vous pourrez reconnaître votre carburant grâce à un « D » placé dans un carré. Notez que la lettre sera accompagnée d'un "B" : "B7 pour 7 % de biocarburant et B10 pour 10 % de biocarburant".

On le répète, ces changements pensés depuis 2014 seront effectifs dès le 12 octobre !