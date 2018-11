Virgin Tonic : Attention, fumer occasionnellement ou régulièrement procure le même danger !

Si vous aussi, vous avez décidé de profiter du mois sans tabac pour tenter d'arrêter de fumer, alors ce qui va suivre vous concerne. Pendant que certains gros fumeurs parviennent à ne plus toucher à une seule cigarette après avoir arrêté, d'autres se contentent d'allumer une cigarette de temps en temps. Oui mais, c'est tout aussi dangereux. Sachez le, fumer occasionnellement (en soirée, par exemple) est tout aussi mauvais pour la santé.

Sachez que tout ceux qui ne fument qu'en soirée s'exposent donc aux mêmes dangers que les fumeurs réguliers et pire, ils auront toujours cette addiction. Notez aussi que les fumeurs mettent plus de temps à s'endormir que les autres. Alors un conseil, si vous profitez du mois de novembre pour arrêter de fumer, ne retouchez plus jamais une cigarette !