Virgin Tonic : Attachez votre ceinture, les Monopoly Mario Kart et Friends arrivent !

Avis aux nostalgiques - et aux fans de Monopoly. Hasbro et Nintendo ont décidé de faire aux fans des deux jeux un ultime cadeau : un Monopoly Mario Kart. Et forcément, un jeu pareil s'accompagne de règles aussi géniales que le jeu en lui-même : évidemment, les pions seront à l'effigie des personnages cultes (Mario, Luigi etc...). Dans ce jeu, vous n'aurez pas besoin de billets. Par contre, vous pourrez collecter les pièces pour investir dans les circuits ! Aussi, "en passant par la case « Go », les joueurs participent tous à une course de dés pour remporter une carte Grand Prix", explique Ere Numérique . Bref, ce nouveau Monopoly devrait rythmer vos prochaines soirées entre potes.

Le monopoly Mario Kart arrive !

Vous l'aurez compris, tous les classiques de Mario Kart ont été repris et adaptés au Monopoly. Le jeu devrait sortir au mois de juin prochain. Pour l'heure, il sera à retrouver aux Etats-Unis mais on ne s'en fait pas : il finira bien par arriver chez nous !

Le Monopoly Friends est là !

Aussi, notez qu'un Monopoly Friends devrait débarquer. Oui, pour de vrai ! Et la bonne nouvelle, c'est que pour pourrez vous glisser dans la peau de votre personnage préféré : en choisissant une toque de cuisine, vous serez Monica. En prenant le sac à main, vous serez Rachel... vous avez saisi le concept ? La mauvaise nouvelle par contre, c'est que le jeu n'est disponible qu'en Angleterre. Alors si vous avez de bonnes notions d'anglais, c'est le moment de le prouver !