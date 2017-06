Virgin Tonic : Astronaute, phobie, koala... Les news pour briller à la machine à café !

Camille et toute l'équipe du Virgin Tonic ne se contentent pas de vous faire rire tous les matins. Sur Virgin Radio, on est aussi là pour vous permettre d'améliorer votre culture générale et de l'exposer devant vos collègues de travail ! En début de semaine, on découvrait déjà quelques infos pour briller à la machine café. Aujourd'hui, voici les trois informations qui ont retenu l'attention de Camille, qui a souhaité les partager avec vous, fidèles auditeurs ! Vous êtes prêts ? On va vous parler des astronautes, des koalas et des phobies qui touchent aussi l'un des plus gros mammifères !

Vous ne pourrez pas devenir astronaute si...

Si certains ont pour devise "Rien n'est impossible", nous sommes déjà désolés de vous annoncer que cela n'est pas totalement vrai. Pour tous les rêveurs qui souhaiteraient devenir astronaute, sachez qu'il vous sera impossible d'accéder à ce métier si vous faites plus d'1m95 et que vous avez une mauvaise vue ! Voilà, vous savez tout...

Les éléphants ont une seule et unique peur....

Si ils font partie des plus gros mammifères, les éléphants ont eux aussi, une phobie. Saurez-vous deviner laquelle ? Allez, on vous le dit. Tous les éléphants ont peur...des abeilles ! Il faudrait leur dire que ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse, mais bon, on peut les comprendre !

Comment les koalas défendent-ils leur territoire ?

La dernière news d'aujourd'hui concerne les koalas. Saurez-vous deviner de quelle manière protègent-ils leur territoire ? Sachez que les koalas défendent leur territoire... en chantant ! Et oui. Voilà, vous savez tout !