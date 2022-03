Virgin Tonic : Astro, Cash... Quels jeux à gratter ont le plus de chances de vous faire gagner ?

Si vous aussi, vous tentez votre chance au Loto toute les semaines, alors vous savez que tant qu'on gagne, il vaut mieux jouer. Et justement, il n'y a pas que les grilles d'Euromillion et de Loto dans la vie ! Les jeux à gratter, ça vous dit quelque chose ? Eh bien sachez qu'on sait quels sont les deux jeux qui sont susceptibles de vous faire gagner. Prenez des notes, la richesse vous attend peut-être chez le buraliste du coin !

Les jeux qui font gagner

S'il n'y avait que deux jeux à retenir, ce serait le Solitaire et l'Astro. Avec près de 30% de chance, vous la jouer safe en prenant un Astro (par contre, on ne sait pas quel signe fera de vous un(e) grand(e) gagnant(e)) ! Aussi, en optant pour un Solitaire, vous partez avec 29% de chance de gagner. Parmi les jeux qui vous assurent (presque) une victoire, il y a également le Cash ! On ne sait pas vous mais non, on va tenter !