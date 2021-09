Virgin Tonic : Arrêtez tout, voici les vraies règles du Uno !

Si vous avez ne serait-ce qu'un compte sur un réseau social quel qu'il soit, alors vous avez forcément vu passer cette vidéo : Yannick, employé chez Mattel depuis six ans, a pris le temps de détailler les véritables règles du Uno pour Konbini... Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle !

"Il est ABSOLUMENT interdit d’enchainer les +2 au UNO"Yannick travaille chez Mattel et il te donne les vraies règles du UNO ! pic.twitter.com/R6beTJtfct — Konbini France (@KonbiniFr) September 17, 2021

LE POINT SUR LES REGLES DU UNO :

LES +2, IL EST INTERDIT DE LES METTRE LES UNS SUR LES AUTRES. PAREIL POUR LE +4 SUR UN AUTRE +4

POUR LE PASSE TON TOUR, ON NE PEUT PAS JOUER LA MÊME CARTE DESSUS, MÊME SI ON EN A DANS SON JEU

ON NE PEUT POSER UN +4 QUE SI ON A PAS LA COULEUR DEMANDÉ

ON A PAS LE DROIT DE JOUER 2 MÊMES CARTES EN MÊME TEMPS. ON JOUE UNE CARTE À LA FOIS

ON PEUT FINIR AVEC UNE CARTE NOIRE

ON DOIT ATTENDRE SON TOUR POUR JOUER.

LE BUT DU JEU EST D’ATTEINDRE 500 POINTS, EN COMPTABILISANT LES CARTES DES AUTRES

Evidemment, tout le monde n'est pas d'accord : Thomas Pesquet en tête : "même dans l'espace on empile les +2", commentera t-il... on ne sait pas vous mais nous, maintenant, on a plus tant envie d'y jouer !