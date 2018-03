Virgin Tonic : Arrêtez-tout, Stromae va être papa !

Depuis qu'il s'est retiré de la scène, Stromae n'a pas chômé. Il a notamment travaillé avec OrelSan ou encore Jain, se consacrant à la production mais aussi à sa marque de vêtements. Après le succès phénoménale de son album Racine Carrée, le chanteur Belge a clairement mérité son repos - encore plus lorsque l'on sait qu'il doit prendre sin de sa santé. Mais cette fois, Stromae revient sur la scène médiatique pour une autre raison que son travail... on sait (grâce à Julian Perretta) qu'il s'apprête à accueillir son premier enfant.

«Je suis tellement heureux pour mes amis Coralie Barbier et Stromae qui vont être parents. Ils sont le couple le plus chouette que je connaisse. Je vous aime. J’ai tellement hâte de rencontrer le petit. Je vous souhaite le meilleur, félicitations Paul et Coralie.», a posté le chanteur britannique sur les réseaux sociaux. Peu de temps après, il a modifié son message, précisant "petit/petite". Julian Perretta a t-il vendu la mèche ? Il y a des chances. Mais toujours est-il que c'est une excellente nouvelle !