Tous les ans est établi ce fameux classement, celui des hommes les plus sexy de l'année. Pour 2018, on aurait clairement pu parier sur Bradley Cooper qui cartonne au box-office aux côtés de Lady Gaga dans A Star is Born. Aussi, on aurait pu miser sur Jamie Dornan. Mais, non ! Cette année, l'homme le plus sexy n'est autre qu'Idris Elba (selon le magazine People). Ainsi, l'acteur s'est dit "honoré et reconnaissant" de succéder à Blake Shelton, élu en 2017.

Who'd have thought it! Thank you @people & all the fans for naming me #SexiestManAlive. Don't forget to grab your issue this week https://t.co/WI7eWfXOPB. I'm honoured & thankful. What’s even more important is your vote in the midterm elections. Your vote can make a difference!???????? pic.twitter.com/TBQapjxJsT — Idris Elba (@idriselba) 6 novembre 2018

"J'ai pensé : 'Sérieusement ? Il n'y a pas moyen. Vraiment?'", a raconté l'acteur au magazine. "Je me suis regardé dans le miroir, je me suis examiné. Je me suis dit : 'Oui, tu es plutôt sexy aujourd'hui. Mais pour être honnête, c'était juste un sentiment agréable. C'était une bonne surprise - un regain d'ego, c'est certain." Et pour vous, qui est l'homme le plus sexy de 2018 ?