Virgin Tonic : Arrêtez tout ! On sait quel sport faire selon votre signe Astro !

On ne va pas se mentir, l'été, on relâche ses efforts : de la glace en bord de mer à l'apéro entre potes (en passant par les churros et les aignets), on a vite fait d'enchaîner les excès. Et quand vient la rentrée, le plus souvent, on réalise qu'il serait peut-être pas mal de se remettre au sport. Et justement, si vous ne savez pas ce qui vous conviendrait le mieux entre un abonnement à la salle où un cours de yoga à la carte, pas de panique : dans le Vrgin Tonic ce matin, on vous conseille un sport selon votre signe Astro !

Cancer (comme Nico) : Vous êtes un peu le paresseux des signes astros… Tentez un cours de yin yoga pendant lequel vous pourrez vous endormir. Mais si vraiment vous vous faites violence, tentez la piscine, l’eau est votre élément et quelques longueurs de temps en temps ne vous seront que bénéfiques !

Balance (comme Mélanie ou Nico Bou) : Orientez vous vers des sports à dominantes artistiques, comme la danse ou le patinage artistique. Le Yoga également peut-être intéressant pour vous, expression du corps et esthétique, vous trouverez ici un équilibre qui vous convient. Pour vous défouler, lancez vous dans la boxe, même si on plaint celui ou celle qui vous mettra un coup en pleine poire et réveillera votre colère.

Capricorne (comme Manu, Clément ou Loïc) : Les sports intenses et en extérieur sont fait pour vous ! Lancez vous à l'ascension d'une montagne pour vous sentir au top, ou faites de l'escalade pour être livré à vous-même. Les sports impliquant de la neige vous feront du bien également : tout tant que vous êtes face à vous même et vos capacités, c’est là que vous vous sentez le mieux...

Verseau (comme Ginger) : Libre comme l'air, tentez le saut en parachute, ou à l'élastique. Les sensations de vitesse sont aussi faites pour vous, comme les courses de voiture. Tant qu'il y a cette notion de liberté, d'air et de vent, vous serez bien !

Bélier : Plutôt fougueux, compétiteur dans l'âme et vous aimez surtout faire valoir votre combativité. sports de combat / descente de motocross en montagne / bootcamps !

Taureau : Plutôt un joueur collectif : faites du rugby ! Mais un sport dans lequel vous vous retrouvez face à vous-même et vos capacités physiques, vous fera aussi le plus grand bien : essayez la Muscu !

Le signe des Gémeaux est souvent associé aux mains! Vous êtes en général très adroit(e) : sports de raquette tennis/ ping-pong. Le côté double des Gémeaux peut aussi s'exprimer par le corps : tentez les disciplines du cirque pour vous épanouir !

Lion : Vous pouvez faire ce que vous voulez tant que vous êtes sûrs de briller : Sport en équipe ? Le handball ! En solitaire ? Le surf !

Vierge : Perfectionniste, méticuleux et routinier : considérez les échecs comme un sport. Pour transpirer : la course à pied, pour monitorer votre évolution et le tir à l'arc pour jouer avec votre talent pour la précision !

Scorpion : Plutôt du genre solitaire et vénère, un sport où vous pourrez casser des bouches genre boxe thaï, vous rendra très heureux. Pour les scorpions plus introvertis : challengé votre corps et votre mental avec les triathlons.

Sagittaire : Vous avez un vrai besoin de liberté : l’équitation, en plus vous apprécierez la connexion particulière avec l'animal. Trail en pleine nature !

Poisson : Vous êtes un être très sensible, le côté spirituel du yoga vous permettra de renouer avec votre nature divine et intuitive de votre signe.

Vous savez à présent quoi faire ! Alors un conseil, allez chercher vos baskets et commencez dès maintenant !