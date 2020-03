Messieurs, cette info est pour vous ! Si jamais vous cherchez l'amour, sachez qu'il y a une chose qui pourrait bien vous aider à séduire - et non, elle n'est pas physique. Tenez-vous bien, tout tient dans votre date de naissance !

Le signe astro préféré des femmes !

Ainsi, selon Oh My Mag, si vous êtes né entre le 23 juillet et le 22 août, alors vous avez toutes vos chances de faire craquer les femmes. Pourquoi ? Parce que vous êtes lion ! Elles ont voté et les hommes qu’elles trouvent le plus sexy sont du signe astrologique Lion. Pas seulement par leur beauté mais aussi par leur charme et intelligence... Parmi les lions célèbres, on retrouve notamment Barack Obama, Ben Affleck ou encore Chris Hemsworth.