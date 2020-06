Virgin Tonic : Arrêtez tout, on a trouvé le vélo connecté increvable !

Le pays reprend peu à peu une vie "normale" mais les français ont changé quelques habitudes... comme troquer les transports pour un vélo par exemple ! Résultat, la vente de vélos de ville mais aussi électriques a augmenté pendant et après le confinement… la bonne nouvelle ? La marque Cowboy vient de lancer un tout nouveau vélo ultra connecté mais avec une particularité assez intéressante... il est increvable !

Le vélo connecté

La chaîne a été remplacée par une courroie en carbone et il est équipé de pneus increvables. Son application permet de localiser le vélo et de trouver sa route par commande vocale.Elle permet aussi de le protéger avec un déverrouillage automatique, une alerte en cas de tentative de vol, elle prévient en cas d’accident et cartographie la qualité de l’air. Il y a aussi un réseau d'assistance pour les réparations. Le tout pour la modique somme de 2300 euros.

Alors, prêt(e) à craquer ?