Virgin Tonic : Arrêtez-tout ! On a trouvé le RER du futur !

On vous l'accorde, en ce moment, personne n'a envie d'entendre parler du RER - les grèves transformant nos trajets quotidiens en véritables parcours du combattant. Mais bonne nouvelle, le RER du futur (ou le RER NG) a été dévoilé récemment, de quoi redonner le sourire aux usagers : "La SNCF et Ile-de-France Mobilités ont signé le «design book» du RER Nouvelle Génération, conçu par Alstom et Bombardier", introduit le Parisien. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ces nouveaux bolides seront livrés dès 2021.

Le RER du futur

Notez que ce tout nouveau RER est dû à un contrat de 3,75 milliards d’euros et qu'"il s’inscrit dans le cadre d’une commande d’Île-de-France Mobilités portant sur 255 rames, qui seront déployées sur les RER D et E, à partir de 2021", poursuit le quotidien. Si vous n'en pouvez plus de vous battre pour une place dans le RER le matin, sachez qu'avec le RER NG, tout cela ne sera plus qu'un souvenir : avec près de 1860 places (dont 606 places assises), ce tout nouveau train devraient satisfaire les voyageurs. « C’est l’équivalent de quatre A380 », a expliqué Guillaume Pepy, le président de la SNCF. Alors armez-vous de patience, vous verrez, quand ces nouveaux trains seront mis en place les choses changeront !