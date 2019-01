Virgin Tonic : Arrêtez-tout, on a trouvé le métier le plus chelou !

Les métiers chelous, c'est l'un des sujets favoris de nos confrères de chez NEON. Et nous, on ne se lasse pas d'en découvrir de nouveaux. Et justement, aujourd'hui, zoom sur les testeurs de site internet. Oui mais, pas n'importe comment ! Richard Littauer est américain et il est payé 437 euros pour tester des sites internet en étant ivre. « Votre site web doit être si simple qu’une personne ivre doit pouvoir l’utiliser », explique le developpeur. Traduction, si une personne ivre ne peut pas l'utliser correctement, c'est qu'il faut revoir les bases. La police, la mise en page... tout est passé au crible par l'expert qui fait les choses correctement : "Richard Littauer envoie ensuite un document au propriétaire du site, indiquant les choses à améliorer, accompagné d’une vidéo de lui visitant la page web", explique ainsi le magazine.

Boire avec modération !

Evidememnt, une telle "activité" nécessite de la vigilence. On ne peut pas boire des litres de bières et espérer s'en sortir indemne. Heureusement, Richard est bien entouré : La chance qu'il a, c'est d'avoir « des amis proches qui viendront fréquemment vérifier que ça ne devient pas problématique pour moi. Je ne le ferai qu’une ou deux fois par semaine, et limiterai le nombre de clients ».

Si cela peut faire sourire, souvenez-vous qu'il faut consommer avec modération !