Virgin Tonic : Arrêtez tout, on a trouvé l'enquêtrice qui recherche les chats perdus !

Perdre son chat, il n'y a rien de pire. On l'imagine seul, perdu affamé ou pire, écrasé sur le ord de la route. Et c'est affreux. Le plus souvent, quand on perd son animal de compagnie, on pose des affichettes un peu partout, sans grand espor. Mais bonne nouvelle, le Virgin Tonic a trouvé la personne qui va changer votre vie : elle s'appelle Amandine Toscan, elle vit près de Caen et elle a créé Loo’Cat. Mais alors, en quoi consiste Loo'Cat ? C'est tout simplement « un service professionnel de recherches pour chats perdus », explique la jeune femme à Ouest-France.

Retrouvez votre chat !

Amandine vous propose un forfait à 255 euros. Pour cette somme, la jeune femme se charge de poster des annonces sur les sites spécialisés, elle alerte ses contacts sur le terrain, les voisins et les commerçants. Ce dispositf est mis en place sur 15 jours mais « je resterai en alerte au cours des mois suivants. », précise t-elle. Petit bonus, elle a installé une "pièce de sauvetage" chez ses parents pour garder les chats retrouvés. Alors, si jamais vous avez perdu votre chat adoré, vous savez quoi faire !