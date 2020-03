Virgin Tonic : Arrêtez tout, on a trouvé l'Air bnb de vos soirées !

Arrêtez-tout, le Virgin Tonic a trouvé LA révolution qui va sauver vos évènements : plus besoin de vous torturer pour trouver l'endroit parfait pour célébrer vos anniversaires ou vos mariages ! WePeps (qui est un peu l'Air bnb de vos évènements) s'occupe de tout : Vous n’avez qu’à me donner votre budget, votre nombre d’invités et votre lieu en France… bref, vous ne vous souciez de rien !

L'air bnb de vos soirées !

Vous cherchez un endroit pour votre mariage ? Votre anniversaire ? Le site vous propose de la même manière que Airbnb des lieux spécialisés pour ça. Vous choisissez la durée, vous entrez votre budget et vous n’avez qu’à choisir l’endroit ! L’avantage ? Ca se passe partout en France : Villas, salle, jardin, piscine… Tout est sur la plateforme.

Alors, prêt ?