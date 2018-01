Virgin Tonic : Arrêtez-tout, on connaît la technique de drague de Brad Pitt !

On sait ce que vous pensez : "Brad Pitt n'a pas besoin de technique pour draguer". Et pourtant, si vous saviez ! Si vous pensiez qu'ils se contentait de se pointer devant une fille et de sourire en attendant tranquillement qu'elle réalise qui se tient devant elle, que nenni ! Brad Pitt a une technique et le plus beau, c'est qu'elle n'inclut absolument pas son nom. Selon le média Page Six (on vous l'accorde, ce n'est pas non plus une référence en matière d'infos), l'acteur se serait présenté à une femme sous le nom de "William". Oui, sa technique, c'est de se faire passer pour quelqu'un d'autre.

« Il est arrivé en moto, il portait des lunettes de soleil, un jean's et un blou­son en cuir », a confié un témoin. Après ça, il se serait présenté à un jeune femme en disant, « Bonjour, je suis William ». Sauf que, bien évidemment, la femme en question l'a reconnu : « Vous ressem­blez plutôt à un Brad­ley », aurait-elle répondu. Et loin de se démonter l'acteur aurait rétorqué « C'est mon deuxième prénom » - sans oublier le clin d'oeil qui va avec. Pendant que certains donneraient tout pour avoir son nom et son physique, l'acteur, lui, préfère jouer la carte de l'anonymat. Mais qui sait, ça peut marcher !