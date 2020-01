Virgin Tonic : Arrêtez-tout, on a la recette des cookies d'Emmanuel Macron ! 

Arrêtez-tout, on a la recette des cookies fétiches du couple Macron !

On a trouvé les meilleurs cookies du monde !

1 œuf,

250 g de farine,

125 g de beurre demi-sel,

200 g de pépites de chocolat,

100 g de noix de pécan,

125 g de cassonade ,

½ gousse de vanille,

1 cuillère à café de levure chimique

Pour réaliser ces cookies parfaits, coupez la gousse de vanille en deux et grattez les graines pour les mélanger à la cassonade. Ensuite versez le mélange dans la cuve d’un robot pâtissier, ajoutez le beurre ramolli et l’œuf. Versez la farine et la levure et faites tourner en vitesse lente.

Après ça, ajoutez les pépites de chocolat et les noix de pécan et mélangez une dernière fois. Laissez prendre une heure au réfrigérateur. Préchauffez le four à 190°C en chaleur statique ou 170°C en chaleur tournante. Façonnez des boules avec la pâte et disposez-les bien espacées sur une plaque recouverte de papier de cuisson.

Et voilà, vous avez la recette de l'Elysée ! On la doit à Guillaume Gomez (sacré meilleur ouvrier de France), Chef à l’Elysée ! Il vient de publier son livre “Le cookie de nos rêves”. Vous savez quoi vous offrir !