Virgin Tonic : Arrêtez tout ! Les vêtements qui grandissent en même temps que vos enfants sont là

Une révolution pour les parents ! La créatrice londonienne Tze Ching Yeung de Jake + Maya a décidé de lancer une marque de vêtements pour enfants qui s'adaptent à leur croissance. Un projet qui lui est venu après la naissance de ses deux enfants il y a 8 ans, des jumeaux qui ont donné leur nom à sa marque. Réalisant le gaspillage d'une garde-robe à changer sans cesse, la jeune maman a décidé de se lancer dans le concept de "slow fashion" appelé "Metamorphosis". L'idée est simple mais très ingénieuse. Les ceintures et les manches sont ajustables et un kit d'extension vendu avec les vêtements permet d'adapter les vêtements à la taille de vos enfants. Une collection de manteaux, de T-shirts et pantalons qui devrait ravir tous les parents... Et si vous voulez être encore plus écolos, vous pouvez essorer ces vêtements dans une essoreuse à salade...

Entre 26 et 69 euros pièce, les vêtements, dans le top 3 des dépenses des parents pour els enfants, valent certainement le coup ! En plus, la marque promet le zéro déchet avec seulement 0-1% de chutes non recyclées. Pour l'instant en phase de financement sur Kickstarter, on espère que le projet verra le jour et à plus grande échelle. Mais vu comment c'est parti, la révolution semble en marche...