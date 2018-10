Virgin Tonic : Arrêtez tout ! Les M&M's au Nutella existent !

Si le Nesting devient à la mode, rien de mieux que de rester chez soi avec les pires cochonneries à manger : des M&M's en passant par le Nutella ou les chips, on aime se goinfrer devant Netflix - surtout en automne. Et justement, dans le Virgin Tonic, on a trouvé LE snack parfait pour illuminer vos sessions séries : les M&M's au Nutella. "Le géant des sucreries Mars a annoncé le lancement de sa dernière création : les M&M's® hazelnut spread, comprenez les M&M's® à la noisette crémeuse", explique le média Cosmo. "Les petites billes chocolatées seront donc fourrées avec de la pâte à tartiner à la noisette, une forme générique du célèbre Nutella® de Ferrero".

La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faudra patienter encore quelques mois : ces M&M's seront disponibles en avril 2019 (pile pour la diffusion de l'ultime saison de Game of Thrones. Coïncidence ? Probablement pas !). Autre mauvaise nouvelle, la France ne devrait pas faire partie des pays de distribution... mais, vous saurez quoi rapporter de vos voyages à l'étranger ! Aussi, notez que Mars a annoncé "l'arrivée prochaine de tablettes de chocolat M&M's®"... tout pour aider notre régime.