Bonne nouvelle pour tous les accros ! FIFA, le jeu de simulation de football de référence, aura bientôt droit à ses cours spécialisés. En effet, si certains modes de jeu sont plutôt simples à appréhender, d'autres sont moins intuitifs comme Ultimate Team. C'est la raison pour laquelle la start-up française Gamers Room a eu l’idée de lancer des cours avec une première dans le centre commercial Evry 2, en Ile-de-France. Là, les apprentis s'affrontent à FIFA 17 avec l'aide de coachs à leurs côtés ! Et pas n'importe quels guides ! Ces derniers sont carrément des champions de FIFA, dont voici une tracklist avec Sam Smith, Foals et Icona Pop.

Des champions classés selon trois catégories : bronze, argent et or en fonction des cours souhaités dans ce que les fondateurs de la Gamers Room qualifient de "premier centre d’entraînement pour gamers sur consoles". Question prix, rien d'exagéré. Il faut compter entre 10 et 20 euros l'heure en fonction des enseignements. A long terme, la start-up prévoit des cours organisés dans des locaux et même des stages... Avis aux amateurs !