Virgin Tonic : Arrêtez tout, Lego pourrait bien sortir une version à construire du Central Perk de Friends !

Que les fans de Lego se tiennent prêts, la marque pourrait bien commercialiser une version constructible du Central Perk, café mythique de la série Friends ! Pour l'heure, ce n'est qu'un projet. Mais on ne va pas se mentir, on attend ça comme le Monopoly Friends. Le plus beau, c'est que tout y est : du fameux canapé au bar en passant par la table basse, tout est là ! Et, petit bonus, les personnages sont même de la partie.

Le Central Perk a construire en Lego !

On vous l'expliquait plus haut, pour l'instant, ce n'est qu'une idée : le créateur du projet cumule pour l'heure près de 3388 supporters et pour voir le rêve se réaliser, il aurait besoin de 10 000 votes. Pour voter, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre ici. Alors si vous aussi, vous voulez construire votre propre Central Perk, vous savez quoi faire !