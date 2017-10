Virgin Tonic : Arrêtez-tout, le Tamagotchi fait son grand retour !

Allez savoir pourquoi, on aime se replonger dans le passé. Et ce moment, les années 90 ont le vent en poupe ! Pendant que certains sont encore en train de jouer à Pokémon Go, d'autres frétillent d'impatience à l'idée de rejouer avec un Tamagotchi. Parce que oui, les Tamagotchi vont faire leur grand retour ! 20 ans après l'engouement, le jeu revient- justement pour fêter son anniversaire. Bandai a ainsi décidé d'éditer six nouveaux modèles.

"Le Tamagotchi fut le premier animal digital de la génération X, et leur préféré, malgré le temps qui passe, ce qui montre bien que l’amour et l’affection ne se démodent jamais. C’est un tel honneur de ramener un des jouets qui a été autant aimé, il incarne la magie et la joie d’une génération tout en ayant le potentiel de plaire aux nouvelles générations", explique Tess Parsons-Broome, manager du marketing chez Bandai en Angleterre. Allez, ne résistez pas. On sait que vous allez craquer !