Virgin Tonic : Arrêtez tout ! Le jeu de foot signé Neymar arrive sur mobile !

En cette semaine spéciale FIFA sur Virgin Radio, on ne pouvait pas passer à côté de la moindre news concernant le foot. Et justement, si vous n'avez pas encore votre PS4, si vous vous lamentez de ne pas pouvoir jouer à un vrai jeu de foot, alors sachez que Neymar a pensé à tout. « En tant que joueur passionné, j’ai toujours voulu lancer mon propre jeu de football mobile. », a lancé le joueur du PSG. Traduction, Neymar s'apprête à nous sortir le jeu qui devrait détrôner Pokémon GO. Lundi, vous retrouverez ainsi « Match MVP Neymar Jr. », un jeu signé Like a boss (une entreprise suédoise).

le jeu signé Neymar arrive !

Selon le communiqué qui prépare la sortie, le jeu serait "le premier jeu de foot sur mobile à proposer un mode joueur contre joueur, en temps réel, plus un mode carrière", explique Sportune. Le média poursuit, expliquant que "le but est de grimper dans la hiérarchie pour se faire une place, parmi le gratin du foot mondia". Le plus beau, c'est que vous serez accompagné et conseillé par le joueur tout au long du parcours. Ajoutez à cela une esthétique parfaite et vous obtenez LE jeu qui devrait ravir tout le monde.