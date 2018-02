Virgin Tonic : Arrêtez tout, le fils de Céline Dion se met à la musique !

Avec une mère qui peut se vanter d'être chez elle à Las Vegas et un père qui fut l'un des plus grands producteurs de l'industrie musicale, le destin de René-Charles Angélil était déjà tout tracé. Céline Dion en personne l'avait promis, son fils monterait un jour sur scène. Et visiblement, il a l'air prêt à se lancer dans l'industrie. Pour les plus perplexes, le chanteur en herbe a même partagé une vidéo de lui en studio sur Instagram.

@theweeknd Une publication partagée par René-Charles Angélil (@pavdarawse) le 5 Févr. 2018 à 6 :24 PST

D'accord, il n'apparaît pas sur la vidéo. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est bel et bien en train de chanter. Les plus grands fans de The Weeknd auront reconnu le morceau Sidewalks - repris dans la vidéo. Le choix du titre n'est pas anodin puisque René-Charles Angélil a toujours été un grand fan du chanteur canadien - qui d'ailleurs est à retrouver sur la bande originale de Back Panther.

Quand le verrons-nous sur scène ? Réponse bientôt, on l'espère !