Virgin Tonic : Arrêtez-tout, le Festival de la coupe mulet est une réalité !

Si vous n'avez pas vécu dans les années 80, alors vous ne savez peut-être pas ce qu'est la coupe mulet. Et comme on est du genre sympa, on va vous donner quelques exemples : David Bowie, Bono, Paul McCartney, Chuck Norris et même MacGyver ont eu -un jour- quelque chose en commun. On vous le donne dans le mille, c'est cette fameuse coupe mulet. Si vous pensiez que la tendance était dépassée depuis bien longtemps, on vous arrête tout de suite : depuis peu, elle est remise au goût du jour (grâce à Rihanna et Zendaya, entre autres). Et en Australie, on a carrément organisé un championnat du monde de la coupe mulet. Oui, on en est là.

Une publication partagée par Neil Bailey (@neilbaileyphotography) le 25 Févr. 2018 à 9 :28 PST

Le 24 février dernier s'est donc déroulé le "Mulletfest" - premier festival dédié à cette coupe. Au programme, une journée consacrée à la tendance avec, en bonus, quelques récompenses distribuées : "Meilleur mulet masculin de l’année (titre remporté par Shane Hanrahan, qui n’a pas coupé ses cheveux depuis 1986), Meilleur mulet féminin, Meilleur mulet junior, Meilleur mulet sur cheveux rouges et Mulet le plus sordide", liste Konbini. Si vous avez manqué cet évènement on ne peut plus exceptionnel, sachez qu'il sera reconduit l'an prochain. Allez, vous avez douze mois pour peaufiner votre coupe et pour prendre un billet d'avion !