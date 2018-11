Virgin Tonic : Arrêtez-tout,  le championnat du monde des pulls moches de Noël revient ! 

Tous les ans, c'est la même chose : on ressort nos plus beaux pulls de Noël - ceux qui ont une magnifique tête de cerf placardée en plein milieu- et on se balade fièrement dans les rue en trimballant notre optimisme lié aux fêtes. Si comme Mark Darcy dans Bridget Jones vous avez une petite collection de pulls moches de Noël, alors on a une bonne (très bonne) nouvelle pour vous : le championnat du monde revient à Albi pour une deuxième édition qui s'annonce haute en couleurs.

Le championnat du monde de pulls moches débarque à Albi !

Du vendredi 30 novembre au 2 décembre, la quatrième édition du Salon du vintage se tiendra donc à Albi. Et c'est justement à cette occasion que les participants vont pouvoir concourir : "Dès vendredi soir, une cinquantaine d’entreprises rassemblant 300 participants de la région présenteront, en guise d’avant-goût, leurs plus beaux pulls de Noël", explique La Dépeche. Le véritable concours, lui, se tiendra le lendemain. Notez que seuls 400 participants seront en lice pour remporter le titre. "L’année dernière, c’est le pull aux couleurs de la forêt d’Hervé qui avait tapé dans l’œil du jury et remporté le concours individuel", rapppore le média. Alors, qui l'emportera cette année ?