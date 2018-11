Virgin Tonic : Arrêtez tout, le calendrier sexy des facteurs est là !

Bonne nouvelle, mesdames ! Après les rugbymen ou encore les pompiers, ce sont les facteurs qui se dénudent pour la bonne cause ! Oubliez les calendrier montrant des chiots, des paysages ou des montagnes. Le choix ne sera probablement pas aussi cornélien cette année puisqu'une poignée de facteurs a décidé de jouer le jeu et de tomber la tenue.

Le calendrier des facteurs sexy est là !

Ainsi, "12 facteurs ont accepté de se mettre à nu pour illustrer le Calendrier des hommes de lettres (pas la peine de vous expliquer le jeu de mots)", explique le média Cosmo. Derrière l'objectif, on retrouve Eric Cassini, photographe de mode. Les facteurs qui ont accepté de prendre la pose ont entre 26 et 56 ans et évidemment, ils n'ont pas oublié les moindres détails : vous remarquerez que accessoires (comme la casquette) qui rappellent leur métier ont été placés dans le décor. Parce que c'est pour la bonne cause, sachez que si les facteurs ont osé se dévoiler devant un objectif, c'est pour venir en aide à l'association des Blouses Roses.

Vous voulez faire une bonne action ? Elle est toute trouvée !