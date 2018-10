Virgin Tonic : Arrêtez tout, La Vérité Si Je Mens 4 débarque en octobre 2019 !

Ils sont de retour ! Après trois films aussi hilarants qu'improbables, la petite bande du Sentier est de retour.... ou presque ! Pour ne pas tomber dans le piège du quatrième volet (de trop), cette fois, nous aurons droit à ce que l'on appelle un prequel. Traduction, dans ce film, on suivra les débuts de Dove, Yvan, Serge et Patrick. Notez que ce nouveau volet est écrit et réalisé par le duo de réalisateurs Gérard Bitton et Michel Munz et qu'il se déroulera dans les années 80.

La vérité si je mens 4 arrive !

Côté synopsis, toute la bande nous prépare des surprises : jeune fils à papa, Patrick vivra une peine de coeur qui, finalement, le mènera à une carrière d'entrepreneur. De son côté, Dove oubliera les études pour mieux travailler au Sentier (au grand damn de sa mère) tandis qu'Yvan prendra de l'assurance. Enfin, Serge, fidèle à lui-même, racontera mensonge sur mensonge pour séduire les plus belles filles du lycée. Le tournage a débuté et la bonne nouvelle, c'est que tout cela sera à découvrir en salle en octobre 2019. Patience !