Virgin Tonic : Arrêtez-tout, la Playstation 5 débarque en 2020 !

C'est la bonne nouvelle du jour signée Virgin Tonic ! La Playstation 5 devrait sortir cette année. Petit bonus, on attend une pré-commande pour mars prochain.

Le site de la PS5 est d'ores et déjà en ligne mais Sony n’est pas encore prêt à la présenter... Cependant, ils assurent que tous les fans et les impatients pourront déjà la précommander courant mars pour être sûrs d’être les premiers à l’avoir. Les rumeurs voudraient que la console soit disponible à la pré-commande le 5 mars mais, il faudra faire preuve de patience ! Côté prix, on ne sait pas combien il faudra débourser pour se l'offrir...