Virgin Tonic : Arrêtez tout , l'île de la Tentation revient !

C'est probablement la meilleure nouvelle de la journée, si ce n'est de la semaine (après peut-être l'annonce de l'arrivée de tous les Harry Potter sur Netflix) : oui, l'île de la tentation devrait faire son grand retour mais cette fois, sur W9. Si vous avez oublié le concept, on vous le rappelle en deux secondes : l'île de la tentation est une "émission qui met à l’épreuve la solidité de quatre couples", comme l'explique Le Parisien. Onze jours durant, les couples sont séparés et sont soumis à des tentateurs (et tentatrices) qui ne reculent devant rien pour les faire craquer. "A la fin du séjour, les couples doivent annoncer s’ils restent unis ou se séparent".

L'émission pourrait cette fois être diffusée en prime time mais pour l'instant, aucun horaire n'a été confirmé. Et d'ailleurs, il n'y a toujours aucune date de diffusion ! Mais soyez-en sûrs, on va suivre ça de près.