Virgin Tonic : Arrêtez-tout, Justin Bieber et Selena Gomez seraient en break !

Si vous suivez le Virgin Tonic depuis un moment déjà, alors vous savez que Camille et l'équipe s'intérèssent de près à l'idylle entre Justin Bieber et Selena Gomez. On a sauté de joie en apprenant qu'ils s'étaient remis ensemble, on les voyaient déjà mariés lorsqu'ils se sont envolés pour la Jamaïque. Mais... c'était bien trop beau. La nouvelle est tombée il y a quelques heures à peine, Justin Bieber et Selena Gomez seraient en "break".

Justin Bieber et Selena Gomez

Tout cela vous rappelle un épisode de "Friends" ? On vous comprend. Justin Bieber et Selena Gomez sont un peu nos Ross et Rachel "in real life", comme diraient nos voisins américains. Que tous les fans du couple se rassurent, il n'est en aucun cas question qu'ils se séparent : Ils prennent une pause suite à quelques "désaccords", pour citer E!. Une source a d'ailleurs confié que les deux artistes "voulaient se laisser du temps". Mais, ils seraient "en contact constamment".

Cette même source poursuit : "Ils ont de nombreux désaccords ces temps-ci. Une dispute en particulier a mis le feu aux poudres et c'est ce qui a provoqué le break. Ils sont contamment en contact et leurs sentiments sont intacts. Ils se retrouveront, c'est sûr et certain. Ils ont sumplement besoin de temps". Alors, pas de panique ! La suite au prochain épisode !