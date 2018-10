Virgin Tonic : Arrêtez tout, il existe un vin pour les chats !

On n'arrête pas le progrès. Et la dernière trouvaille en date concerne les chats. Non, cette fois, on ne vous dira pas que votre chat tente de vous tuer, promis. Par contre, si vous voulez lui faire plaisir, vous pouvez toujours lui offrir du vin ! Cette invention qui a -évidemment- vu le jour aux Etats-Unis rencontre un succès phénoménal, notamment grâce au "Pinot Meow", au "Catbernet" ou encore au "Moscato".

Si vous restez perplexe, pas de panique : "la société Apollo Peak affirme ne pas utiliser d’alcool dans les boissons et uniquement des produits naturels tels que la betterave, la camomille ou la menthe poivrée", explique le Bonbon. Notez que selon la quantité ingurgitée, le comportement des chats peut changer : certains seront amusés et joueurs tandis que d'autres se montreront câlins et calmes.

Sachez d'ailleurs que toujours selon le Bonbon, "il existe aussi une version pour chiens avec le "Malbark" ou encore le "Chardognay" !