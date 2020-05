Virgin Tonic : Arrêtez tout ! Haagen Dazs sort une glace goût rosé !

L'été approche et visiblement, il inspire encore et toujours les marques ! Justement, Häagen-Dazs a trouvé l'idée parfaite pour égayer notre confinement et surtout, pour faire venir l'été plus vite. Croyez-le ou non, une glace goût rosé est en préparation !

La glace goût rosé arrive !

L'idée ? Manger de la glace et avoir l’impression de boire un verre de rosé en même temps. Avec ce nouveau parfum, Häagen-Dazs étoffe sa gamme “Spirit Collection” qui se composait déjà de Bourbon Praline Pecan® (inspirée par le whisky américain), Rum Tres Leches, Stout Chocolate Pretzel Crunch®( à base de bière et de bretzels).

Côté calories, comptez 310 kcal par portion et pour le prix : 4.90 euros le pot.