Virgin Tonic : Arrêtez-tout, Brad Pitt aurait retrouvé l'amour !

ENFIN ! Après des mois et un divorce difficile, Brad Pitt aurait enfin retrouvé l'amour (on insiste bien sur le conditionnel). On ne va pas vous refaire l'histoire : vous le savez, le divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie a été prononcé et depuis, l'ex-couple est la cible de toutes les rumeurs (on a même affirmé que Brad Pitt s'était remis avec Jennifer Aniston, photomontages en main). Mais apparemment, Brad Pitt aurait remonté la pente dans les bras d'une architecte - Neri Oxman.

Visiblement, le couple se fréquenterait depuis six mois mais rien n'est moins sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils travaillent ensemble sur un projet d'architecture - projet resté secret. Evidemment, ils se sont rapprochés, nouant une certaine amitié. Mais, y aurait-il plus ? Sans confirmation de l'acteur en personne, on ne peut pas l'affirmer. Mais les photos (ci-dessus) prises en 2017 et postées sur Instagram (où l'acteur prend la pose avec Neri et des étudiantes) suffisent à semer le doute chez les médias. Alors, Brad Pitt est-il vraiment dans une nouvelle relation ? Seul le temps le dira !