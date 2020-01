Virgin Tonic : Arrêtez tout, Aladdin demande Jasmine en mariage (pour de vrai !)

Un petit tour en Angleterre, ça vous dit ? Si le Virgin Tonic nous a emmené aux Etats-Unis plus tôt ce matin, retour en Europe - là où la demande en mariage la plus féérique a été faite. On vous explique : vous ne le savez peut-être pas à Leicester (à Londres), le spectacle Aladdin est représenté chaque soir. Et justement, l'artiste qui incarne le célèbre personnage a fait sa demande en mariage sur scène.

Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme le rapporte The HuffPost, les acteurs du show sont ensembles dans la vraie vie depuis 4 ans. Or, ce soir là, l’acteur qui joue le rôle d'Aladdin (Matthew Pomeroy) a fait sa demande. Il avait fait venir leurs parents dans le public et Jasmine (Natasha Lamb) a dit oui !

Alors, ça vous inspire ? Nous en tout cas, ça nous redonne de l'espoir !