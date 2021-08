Virgin Tonic : Après une longue attende, Kanye West dévoile Donda, son nouvel album

Cet album, les fans du rappeur l'attendaient : le 29 août dernier, Kanye West a dévoilé Donda - son dixième opus dédié à sa mère disparue en 2007. Au programme, près de 27 titres inédits. Dire que cette publication était attendue du public serait un euphémisme :"tout l’été, Kanye West a multiplié les annonces et reports déroutants, organisant des sessions d’écoute mystérieuses et se cloîtrant dans des stades pour, d’après lui, finaliser l’opus", peut-on lire dans le 20 minutes. Evidemment, il n'aura pas fallu a Donda pour se hisser au sommet des tendances sur les réseaux sociaux :

J’suis en train de saigner l’album Donda de Kanye West. J’ai envie de m’inscrire dans une chorale — ServenaNana (@Servenanana) August 30, 2021

Donda propose quelques morceaux à consonance religieuses mais aussi des featurings : jeudi dernier, lors d'une session d'écoute, le rappeur qui souhaite changer officiellement son prénom, s'est présenté entouré de DaBaby (récemment déprogrammé de nombreux festivals en raison de propos homophobes) et de Marylin Manson (accusé d'agression sexuelle). Entre génie et controverse, Kanye West frappe - une fois de plus- assez fort.