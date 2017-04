Vous le savez, l'amour peut frapper n'importe ou, n'importe quand. Et c'est justement ce qui est arrivé au jeune Sofiane, un Indonésien de 28 ans. Un jour, alors qu'il est chez lui, Sofiane reçoit un appel. Même si la femme au bout du fil a fait une erreur de numéro, il tombe fou amoureux de sa voix - non, vous ne rêvez pas. Ils ne parlent qu'une minute à peine mais il n'en faudra pas plus pour que Sofiane ne parte à sa recherche. Il aura mis le temps (près d'un an) mais un jour, il trouve enfin la femme dont il est amoureux.

Sofiane et Martha

Voilà comment il s'est présenté à sa porte. Mais là, surprise ! La femme en question a 54 ans de plus que lui ! Si vous faîtes le calcul, vous comprendrez qu'elle a 82 ans. Croyez-le ou non, Sofiane et elle filent le parfait amour depuis. Pendant que certains passent leur vie sur Tinder, d'autres préfèrent tout miser sur le téléphone. Alors la prochaine fois, faîtes attention quand on vous appellera par erreur !