Virgin Tonic : Après un test PCR, ils tombent amoureux

En cette période plus que difficile, il est de plus en plus compliqué de tomber amoureux : la limitation des interactions sociales, la fermeture des bars et des restaurant influencent inévitablement le dating et pour beaucoup, cette période n'est absolument pas propice à l'amour. Et pourtant, un jeune couple prouve le contraire : Julie et Mickaël (tout deux âgés de 21 ans) sont tombés amoureux en novembre 2020, après un test PCR.

«J'en avais pleuré de douleur la fois précédente. Heureusement, en arrivant au centre de dépistage de Belfort, il y avait ce jeune homme qui a su me faire oublier l'anxiété», a confié la jeune fille à l'Est Républicain. Les deux jeunes gens commencent à discuter et à partir de là, la magie opère : coup de foudre. «Je peux vous dire qu'on a parlé pendant une heure avant que Mickaël fasse enfin le prélèvement. Sa collègue, ne le voyant pas sortir du box, est même venue vérifier ce qui se passait !», poursuit-elle. De son côté, Mickaël confie : «Moi, je suis bavard de nature. On a tout de suite beaucoup parlé, avant d'enchaîner le soir même sur les réseaux sociaux».

Une semaine plus tard, ils décident de se revoir : «On n'avait jamais pu se voir sans masque, je n'avais même pas capté qu'il avait une barbe». Depuis, ils ne se sont pas quittés - pas un seul jour, pas une seule nuit.

Comme quoi, c'est possible !