Virgin Tonic : Après un test ADN, il hérite d'un domaine d'une valeur de 56 millions d'euros

Ce matin, le Virgin Tonic vous raconte l'histoire de Jordan Adlard Rogers, un père de famille britannique de 31 ans. Tenez-vous bien, il a hérité d'un domaine d'une valeur de 56 millions d'euros après avoir réussi à prouver que le proprétaire (décédé) était son père.

DNA test proves former care worker is entitled to £50m country estate https://t.co/0KYPDLK73H — Guardian Science (@guardianscience) 21 mai 2019

"Le trentenaire raconte qu’il savait depuis l’âge de 8 ans que Charles Rogers, l’ancien lieutenant de vaisseau de la Royal Navy à qui appartenait la propriété, était son père. Cet homme toxicomane y avait vécu en ermite pendant une quarantaine d’années avant de décéder d’une overdose", précise le 20 minutes. Après avoir prouvé qu'il était l'héritier légitime, Adlard Rogers a pu quitter le HLM dans lequel il vivait avec sa famille pour mieux s'intaller au domaine (basé en Cornouailles). "Les gens disent que j’ai de la chance mais je donnerais tout pour pouvoir remonter le temps et que Charles sache que je suis son fils. Peut-être qu’alors il aurait fait des choix différents", a t-il expliqué à la Presse.

Le petit bonus ? Une rente de 52.000 livres (59.000 euros) lui sera versé tous les ans. Or, il ne compte se reposer sur ses millions : « Je ne vais pas oublier d’où je viens. Il m’est arrivé de me demander comment j’allais payer mes factures et mes débuts dans la vie ont été compliqués mais maintenant je suis ici et je veux aider les gens », a t-il confié à la presse locale.

Alors, c'est pas une belle histoire ?