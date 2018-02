Perdre un pari, c'est un truc que l'on a tous vécu. Et évidemment, la plupart du temps, on se retrouve à faire des trucs idiots - du style, parader en pyjama dans la rue ou alors, se faire tatouer. On vous donne dans le mille, se faire tatouer, c'est exactement ce que Tom Hardy a dû faire après avoir perdu un pari contre Leonardo DiCaprio.

Lors d'une interview donnée à Esquire en 2016, l'acteur a donc confié avoir perdu contre l'interprète de Jack dans Titanic. "Tom Hardy devait se faire tatouer une phrase manuscrite par DiCaprio si ce dernier recevait l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans "The Revenant" ,explique The Huff Post. Leonardo DiCaprio a reçu son Oscar et... Tom Hardy a dû se faire tatouer. C'est maintenant chose faite ! Il se retrouve du coup avec ""Leo knows all" ("Leo sait tout") tatoué sur le bras.

Avouez, vous allez y réfléchir à deux fois avant de parier.