Virgin Tonic : Après Transformers, Michael Bay va adapter Dora l'exploratrice en film !

Pour une surprise, c'est une surprise ! Ce matin, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic offraient encore 10 000 euros cash à David, en plus de 3 loyers à 3 auditeurs ! Mais une news étonnante a su retenir notre attention. The Hollywood Reporter a annoncé ce lundi 23 octobre, que le célèbre réalisateur de blockbusters va produire un film sur les aventures de Dora l'exploratrice, le célèbre dessin animé de la chaîne américaine Nickelodeon ! Lorsqu'il a été sollicité par Paramount, le réalisateur n'a pas hésité une seconde et on l'imagine déjà dire :"Allons-y, let's go !"

Cette annonce est assez surprenante puisque lorsqu'on pense à Michael Bay, on pense aux blockbusters Armageddon, Transformers, Pearl Harbor, et d'autres films d'actions au succès planétaire. On a du mal à imaginer le résultat final de cette adaptation, quand on connaît les tendances du réalisateur et son amour pour les effets pyrotechniques. La réponse dans les salles courant 2019 !