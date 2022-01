Virgin Tonic : Après le Dry January, testez le Veganuary !

Vous n'avez pas pu passer à côté du Dry January : imaginé par nos voisins anglo-saxon, le concept nous invite à éliminer de façon drastique la consommation d'alcool et ce, tout au long du mois de janvier. Et justement, de ce concept est né le Veganuary. Mais, en quoi cela consiste t-il ?

Le Veganuary, ça vous dit ?

Le principe du Veganuary est simple : il suffit de réduire considérablement (ou complètement) notre consommation de nourriture d'origine animale et ce, pendant tout un mois. L'idée ? Prendre conscience de sa consommation de viande : "L’association se targue sur son site Internet d’avoir rassemblé plus de 580 000 personnes dans le monde en janvier 2021 et estime qu’à la fin de ce mois, elle aura comptabilisé plus de deux millions d’enregistrements au défi depuis sa création", peut-on lire chez Sud Ouest.

Pour mieux changer ses habitudes et peut-être réduire sa consommation de viande, quoi de mieux que le Veganuary ? Si le coeur vous en dit, vous savez quoi faire !