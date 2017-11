Après avoir appris le futur mariage princier d'Harry et de Meghan Markle, on découvre ce matin grâce à Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic, qu'Iris Mitte­naere n'est officiellement plus Miss Univers ! Elle a enfin cédé sa couronne à la nouvelle Miss Univers 2017, la Sud-Africaine Demi-Leigh Nel-Peters ! Âgée de 22 ans, c'est elle qui succède à la Française au titre de plus belle femme de l'univers ! On vous laisse découvrir son sacre.

Congratulations to Demi-Leigh Nel-Peters, the winner of the 2017 #MissUniverse competition! pic.twitter.com/JYuQYc3Lvo — Miss Universe (@MissUniverse) 27 novembre 2017

Put ‘em up for Top 16 contestant #MissUniverse South Africa! This #MissUniverse started a program that trains women in self-defense. pic.twitter.com/xdIObTUigW — Miss Universe (@MissUniverse) 27 novembre 2017

La cérémonie a été diffusée en direct depuis le casino Planet Hollywood de Las Vegas dans la nuit de dimanche à lundi et on connait donc l'identité de la nouvelle Miss Univers. Notre Miss France, Alicia Aylies, a elle, été éliminée d’emblée et n’est pas parvenue à se créer une place dans le prestigieux Top 16 ! Que pensez-vous de la nouvelle Miss Univers ?