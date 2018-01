Virgin Tonic : Après 60 ans d'amitié, ils découvrent qu'ils sont frères !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous raconte la belle histoire d'Alan et Walter. Ces deux américains (sexagénaires) ont découvert après de longues années d'amitié qu'ils étaient, en réalité, frères. Ce qu'ils faut savoir, c'est qu'ils sont nés à 15 mois d'intervalle et qu'ils n'ont jamais connu leur père. Pourtant, ils ont grandi ensemble et ne se sont jamais lâchés, au point de partir ensemble en vacances ou de passer les fêtes en famille. Et puis un jour, chacun de leur côté, Alan et Walter ont décidé de passer un test ADN. Et ce qui en ressort est digne un téléfilm de Noël !

Walter Macfarlane and Alan Robinson have been friends for more than 60 years.

Macfarlane never knew his father, and Robinson was adopted. Both turned to DNA-matching websites to find out more.

It turns out, they shared the same birth mother.https://t.co/LExHVhHb7G

Donc, Alan a été adopté et Walter, lui, n'a jamais connu son père. Voilà comment tous les deux (sans se concerter) se sont inscrits sur le site Ancestry.com - site de comparaison ADN. Vous vous en doutez, c'est comme ça qu'ils ont découvert qu'ils étaient véritablement liés par le sang. Et visiblement, ils partagent la même mère biologique ! « J’ai eu un frère plus jeune que j’ai perdu quand il avait 19 ans, donc je n’ai jamais eu de nièces ni de neveux. Je pensais que je ne connaîtrais jamais ma mère biologique, je n’aurais jamais de nièces ou de neveux », a expliqué Alan à la télévision Hawaïenne.

« Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour passer par-dessus ce sentiment. J’étais sous le choc - c’était un véritable choc - mais en y repensant, c’est vrai que l’on se ressemble beaucoup. », a, quant à lui, déclaré Walter. Si ça, ce n'est pas un conte de Noël, on ne sait pas ce qu'il vous faut !