Virgin Tonic : Apple dévoile ses nouveaux modèles de l'iPhone 12 !

Ça s'est passé hier soir et cela faisait des mois que les fans attendaient ça ! Ce mardi 13 octobre, Apple a dévoilé une HomePod mini ainsi que les nouveaux modèles de l'iPhone 12 : iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Tous ces appareils seront disponibles le 23 octobre et le 6 novembre à la vente. C'est Tim Cook, le PDG de la firme américaine, qui a présenté les nouveautés de cette année lors du keynote filmé depuis différents endroits de l’Infinite Loop, le quartier général californien d’Apple à Cupertino. Un moment solennel durant lequel Apple a fait son entrée dans la 5G, la nouvelle génération de téléphonie ultra-rapide. "C'est le début d'une nouvelle ère", a annoncé Tim Cook sur fond de musique dramatique.

Onze pourcent moins épais, 15 % plus petit et 16 % plus léger que ses prédécesseurs : le nouvel iPhone 12 dispose d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1’. Mais surtout, ces nouveaux modèles seront disponibles en trois formats : une taille L, une taille XXL, et, surtout, une taille S, format inhabituel dans le paysage de la téléphonie contemporaine. Côté prix, l'iPhone 12 sera disponible à partir de 909 euros en 64 Go et à partir de 809 euros en 64 Go. L'iPhone 12 Pro sera disponible à 1509 euros en 512 GO et l'iPhone 12 Pro Max à partir de 1259 euros en 128 Go. Alors, prêt à casser la tirelire ?