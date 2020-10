Virgin Tonic : appelez le numéro masqué et remportez de nombreux cadeaux, suivez la dernière émission en live !

Après la chaîne des loyers, le Virgin Tonic n'a pas fini de vous faire plaisir ! Du 19 au 23 octobre, Manu et toute l'équipe vous réservent quelques surprises - et pas des moindres. Vous voulez un iphone 12 ? Partir vous détendre quelque part, loin ? Mieux, une PS5 ? N'en dites pas plus, on a ce qu'il faut ! Appelez le numéro masqué et tentez de remporter des cadeaux magnifiques !

Bonjour les Doudous ! #LeNuméroMasqué fait sa dernière apparition ce matin ???? Ready ? Cadeaux de ouf !! - Un Séjour à la Réunion à l'hôtel "Le battant des Lames" avec avec Air Austral- MacBook Air- Chèque de 1000€- iPhone 12- 500€ à dépenser chez Sephora #VirginTonic — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) October 23, 2020

0 805 49...

Pour obtenir le numéro fameux masqué, rien de plus simple : il vous suffit d'écouter le Virgin Tonic. Avante tout, notez bien que les six premiers chiffres : 0 805 49... (ligne gratuite) en ce qui concerne les quatre suivants, ce sera à vous de les découvrir ! Si vous faites partie des cinq premiers chanceux qui découvrent le bon numéros, alors vous passerez à l'antenne pour remporter ces beaux cadeaux !

Notez que pour la première fois dans l'histoire de cette septième saison, le Virgin Tonic vous offre votre séjour à la Réunion ! Et surtout, n'oubliez pas de lire le règlement !