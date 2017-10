Celui qui fait la fierté de l'équipe de France n'a pas fini de surprendre ses fans. Antoine Griezmann, celui qui enchaîne les contrats publicitaires, celui dont la vie de famille fait rêver et surtout, celui qui dompte un ballon comme personne voudrait se lancer dans la littérature destinée à la jeunesse. L'idée ? Une série de livres basée sur sa propre histoire.

"Salut à tous, j’ai une nouvelle à vous annon­cer… Pour deve­nir foot­bal­ler profes­sion­nel, j’ai dû surmon­ter pas mal d’obs­tacles et ne jamais bais­ser les bras. Aujourd’­hui, je suis papa d’une petite Mia et j’ai à cœur de trans­mettre mes valeurs humaines et spor­tives aux plus jeunes", écrit-il sur son compte Facebook. "Quand j’étais petit, j’au­rais adoré lire une série inspi­rée de l’his­toire de Beck­ham ou de Zidane. C’est pour cette raison que je partage avec vous ma série jeunesse Goal ! J’es­père que ça vous plaira ! #team­grizi#enli­brai­rie­le12oc­tobre #Goal !",continue t-il. Et surprise, il a même partagé les deux premières couvertures des aventures de Trony Grizi. La saga qui devrait compter six tomes (qui seront tous publiés d'ici février 2019) seront destinés aux enfants âgés de 8 à 12 ans. Le premier tome est attendu pour le mois d'octobre. Patience !