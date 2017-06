Sur la toile, on trouve des milliers de covers. Des anonymes ou mêmes les plus grands chanteurs s'amusent à poster leurs reprises (on vous invite d'ailleurs à aller voir la reprise de Ciao Adios par Ed Sheeran et Anne Marie). Mais quand ce sont les animaux qui s'attaquent aux plus grands tubes, le résultat est à voir - ou plutôt, à écouter ! De Haddaway à Nirvana, il y aura pour tous les goûts ! Voyez plutôt ;

Evidemment, ce ne sont que quelques exemples. Sur la chaîne Youtube Insane Cherry, on trouve différentes reprises et surtout, différents artistes revus et corrigés. Queen, Gotye ou encore Linkin Park, aucun artiste n'a été épargné ! Même si on ne les passerait pas en soirée, reconnaissons tout de même que c'est brillant.