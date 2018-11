Virgin Tonic : amoureux, un japonais épouse un hologramme ! 

On arrête plus le progrès... Et surtout le Japon ! Un japonais de trente-cinq ans, Akihiko Kondo, administrateur dans une école à Tokyo, a toujours eu des problèmes à rencontrer des femmes. Jusque là, tout va bien -ou presque. Rien d'étonnant, il n'est sans doute pas le seul. Pour remédier à ce petit problème, le trentenaire a récemment épousé un hologramme. Oui, vous avez bien lu... Sa nouvelle femme, Hatsune Miku est une chanteuse ayant pour voix celle de l'actrice japonaise Saki Fujita, spécialiste de doublage d'animé. Pour la modique somme de 2500 €, la jeune femme a pu ainsi être matérialisée.

Quarante convives, une alliance et un certificat de mariage plus tard... les voilà mari et femme ! Le marié explique que ses difficultés relationnelles avec les femmes lui ont notamment causé une dépression avant de "rencontrer" Miku qui, d'après lui, l'a sauvé. Alors oui, légalement, le mariage n'est pas reconnu mais le principal, c'est qu'aux yeux de Akihiko elle est sa femme. Et puis, aucune chance de tromperie ! Seul acte de mariage, l'alliance qu'il a dû enfilé au doigt d'une peluche à effigie de la chanteuse -bah oui, difficile de passer la bague au doigt à un hologramme... vous avez essayé ?, et un certificat de mariage émit par Gatebox (société chargée de matérialiser les hologrammes).

Si vous pensez que ceci représente un cas isolé, détrompez-vous ! Eh oui, Gatebox aurait déjà délivré 3700 certificats de mariage pour l'hologramme de Miku. Aurait-on un cas de polygamie ? Vous avez quatre heures.... -joke.